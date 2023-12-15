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12:39, 15 декабря 2023Силовые структуры

Охранника брянской гимназии поместили под домашний арест

Охранника гимназии №5 в Брянске поместили под домашний арест

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Женщину-охранника, которая работала в гимназии №5 в Брянске поместили под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, она будет под домашним арестом до 6 февраля.

Ранее сотрудницу частного охранного предприятия (ЧОП), отвечавшего за охрану в гимназии в Брянске, поместили в СИЗО на два месяца. Но меру пресечения изменили из-за состояния здоровья женщины. Она рассказала, что металлодетектор убрали на время декорирования холла. Женщина добавила, что нажала тревожную кнопку, как только услышала о стрелке в школе.

Ей грозит до 10 лет лишения свободы в колонии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сразу после произошедшей в брянской школе трагедии выяснилось, что несмотря на то, что уже четыре года обсуждалась необходимость устройства в школе современной пропускной системы, в заведении не было ни камер, ни турникетов.

7 декабря вооруженная дробовиком восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии.

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      Екатерина Кашурникова
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