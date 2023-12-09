Охранницу брянской школы арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца сотрудницу ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске

Сотрудница частного охранного предприятия (ЧОП), отвечавшего за охрану в гимназии в Брянске, арестована на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы в колонии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В этот же день арестован генеральный директор ЧОП «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, отвечавший за безопасность школы.

Сразу после произошедшей в брянской школе трагедии выяснилось, что несмотря на то, что уже четыре года обсуждалась необходимость устройства в школе современной пропускной системы, в заведении не было ни камер, ни турникетов.

7 декабря вооруженная дробовиком восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии.