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16:47, 9 декабря 2023Силовые структуры

Охранницу брянской школы арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца сотрудницу ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Сотрудница частного охранного предприятия (ЧОП), отвечавшего за охрану в гимназии в Брянске, арестована на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы в колонии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В этот же день арестован генеральный директор ЧОП «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, отвечавший за безопасность школы.

Сразу после произошедшей в брянской школе трагедии выяснилось, что несмотря на то, что уже четыре года обсуждалась необходимость устройства в школе современной пропускной системы, в заведении не было ни камер, ни турникетов.

7 декабря вооруженная дробовиком восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии.

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      Варвара Кошечкина
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