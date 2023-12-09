Главу охраны брянской школы арестовали

Охраняющего гимназию в Брянске директора ЧОПа Поддубного арестовали на 2 месяца

Арестован генеральный директор частного охранного предприятия (ЧОП) «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, отвечавший за безопасность школы в Брянске, где девочка открыла стрельбу. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Глава охранного предприятия арестован на два месяца и пробудет в СИЗО до 6 февраля 2024 года. Поддубному грозит до 10 лет лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его подчиненной, охраннице гимназии, грозит такое же наказание.

Ранее стало известно, что замдиректора гимназии №5 в Брянске, где произошла стрельба, задержали по подозрению в халатности. Уточняется, что Ларису Католикову задержали вечером в пятницу, 8 декабря. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц»).

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.