Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 9 декабря 2023Силовые структуры

Главу охраны брянской школы арестовали

Охраняющего гимназию в Брянске директора ЧОПа Поддубного арестовали на 2 месяца
СюжетСтрельба в школе

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Арестован генеральный директор частного охранного предприятия (ЧОП) «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, отвечавший за безопасность школы в Брянске, где девочка открыла стрельбу. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Глава охранного предприятия арестован на два месяца и пробудет в СИЗО до 6 февраля 2024 года. Поддубному грозит до 10 лет лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его подчиненной, охраннице гимназии, грозит такое же наказание.

Ранее стало известно, что замдиректора гимназии №5 в Брянске, где произошла стрельба, задержали по подозрению в халатности. Уточняется, что Ларису Католикову задержали вечером в пятницу, 8 декабря. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц»).

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Если мир устанет, нас оставят умирать» Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

      Adidas и Reebok вернулись в Россию под новым брендом

      В Закарпатье военные ворвались в оздоровительный комплекс

      Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе

      Названы самые дорогие и дешевые города мира

      Стало известно о состоянии эвакуированных из Брянска после стрельбы подростков

      Главу охраны брянской школы арестовали

      Стало известно о танковом обстреле ВСУ Брянской области

      При сносе памятника Щорсу в Киеве коню отпилили три копыта

      Тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости