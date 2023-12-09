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16:51, 9 декабря 2023Россия

Охранница брянской гимназии рассказала о происходящем в школе в день стрельбы

РЕН ТВ: в день стрельбы в гимназии Брянска были отключены рамки металлодетектора

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В день стрельбы в брянской гимназии №5 в школе были отключены рамки металлодетектора. О происходящем в здании рассказала охранница, сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

По словам Галины Чертковой, металлодетектор убрали на время декорирования холла. Женщина добавила, что нажала тревожную кнопку, как только услышала о стрелке в школе. Она также поделилась мнением о нападавшей ученице Алине, назвав ее спокойной и непримечательной.

7 декабря стало известно о стрельбе брянской гимназии №5. 14-летняя девочка принесла в школу ружье и ранила нескольких подростков, жизни самой нападавшей и ее одноклассницы спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности. Кроме того, задержаны гендиректор частной охранной организации и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.

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      Зарина Дзагоева
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