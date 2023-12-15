Япония решила ввести санкции против Москальковой и еще 34 россиян

Правительство Японии вводит санкции против Москальковой и еще 34 россиян

Японское правительство вводит персональные санкции, которые подразумевают заморозку активов в случае об обнаружения, против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, замминистра обороны страны Татьяны Шевцовой и еще 33 россиян. Также рестрикции коснутся 43 общественных, исследовательских и промышленных организаций, сообщил МИД Японии.

Персональные санкции затронули нескольких представителей военного командования. В частности, генерал-полковника, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева. Также Япония ввела санкции против заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой.

Отдельно в список, связанный с Крымом и новыми российскими регионами, включены 16 человек. В список из организаций, чьи активы могут быть заморожены в случае обнаружения, попали Юнармия, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова Российской академии наук.

Ранее стало известно, что Япония ввела новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 — из Белорусии. Ограничения объявлены также против двух из ОАЭ, одной из Сирии и двух из Узбекистана. Меры вступят в силу 22 декабря.

Кроме того, азиатская страна ввела запрет на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Ограничительные меры приняты в отношении непромышленных алмазов.