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06:37, 15 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о провале контрнаступления ВСУ в Запорожье

Военнопленный Матвиенко рассказал о провале контрнаступления ВСУ в Запорожье

Фото: Globallookpress.com

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Матвиенко рассказал о больших потерях Киева в районе села Работино в Запорожье, пишет РИА Новости.

По его словам, во время контрнаступления подразделение ВСУ бросили на штурм населенного пункта, которое закончилось провалом. «Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже "на оттяжку"», — отметил он. Как уточнил военнопленный, из 48 солдат ВСУ выжили только пять. Матвиенко указал, что к штурму их готовили всего месяц и бросили в бой без разведки.

Матвиенко проходил обучение на натовской базе в Британии. Он добавил, что за три месяца боев с августа по октябрь из 200 человек личного состава его роты, которая тренировалась с британскими инструкторами, в живых осталось не больше десяти.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за полгода так называемого контрнаступления Киев лишился свыше 125 тысяч человек. Также стало известно, что украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несут потери до 80 процентов личного состава.

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      Марина Совина
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