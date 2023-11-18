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13:04, 18 ноября 2023Мир

В США признали огромные потери ВСУ на фронте

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: ВС РФ наносят войскам Украины огромные потери

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Российские военные наносят войскам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Запись его эфира появилась на YouTube.

Он объяснил, что «это просто невероятно», когда бойцы ВСУ находятся на передовой, например, два года и после всего остаются живы. «Украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80 процентов личного состава», — сказал бывший аналитик ЦРУ.

«Происходящее сейчас просто ужасно», — утверждает Джонсон. Он добавил, что Киев испытывает сложности с восполнением живой силы в армии, так как еще больше войска теряют в боях с российскими военными. Кроме того, в ближайшее время, подметил Джонсон, положение дел ВСУ только ухудшится. Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Украина начина призывать в армию непригодных, «а их количество тоже ограничено».

Ранее американский корреспондент Натали Моррис заявила, что целое поколение граждан Украины стало жертвой амбиций президента Владимира Зеленского. У Киева, по ее мнению, закончились молодые люди, так как командование безвозвратно направило их на фронт. При этом президент Украины мог заключить мирное соглашение с Россией.

Незадолго до этого также экс-советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке подчеркивал, что потери ВСУ достигают около 500 тысяч человек. По его словам, речь идет об «армии, которая разваливается». В связи с этим он счел возможным скорое военное восстание на Украине.

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