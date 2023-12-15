Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России

Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России

Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России. Однако он еще не утвержден, об этом заявил европейский источник на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС, пишет ТАСС.

«Да, они сняли замечания», — отметил в ответ на вопрос журналистов.

Дипломат подчеркнул, что новый пакет еще формально не утвержден.

13 декабря сообщалось, что Австрия хочет провести юридическую проверку нового пакета санкций против России перед его принятием. Как уточнялось, ЕС завершает работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, но во вторник, 12 декабря, послы стран Евросоюза не смогли согласовать общую позицию из-за Австрии.

Также ранее стало известно, что в рамках нового, 12-го пакета санкций Евросоюз не планирует вводить запрет на продажу танкеров перевозчикам российской нефти.