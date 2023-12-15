Шлеменко взял реванш у Илича

Боец MMA Шлеменко взял реванш у серба Илича, победив нокаутом в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем на турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC). Об этом сообщает РИА Новости.

Поединок стал главным событием турнира и завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Шлеменко взял реванш у соперника.

26 августа Илич победил Шлеменко на турнире Russian Cagefighting Championship. Бой, проходивший по правилам MMA, завершился нокаутом на 21-й секунде.

Всего на счету 34-летнего серба 15 побед при 6 поражениях в профессиональной карьере. В активе 39-летнего россиянина 63 победы, 15 поражений и 1 ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.