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20:34, 15 декабря 2023Силовые структуры

Стал известен заказчик криминального авторитета Рыспека Акматбаева

Убийство криминального авторитета Рыспека Акматбаева организовал Камчи Кольбаев
СюжетВоры в законе:
Камчи Кольбаев

Камчи Кольбаев. Фото: «Прайм Крайм»

Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ КР) раскрыл заказчика криминального авторитета Рыспека Акматбаева. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на пресс-службу.

По данным ГКНБ КР, за ликвидацией Акматбаева стоят Камчи Кольбаев, Алманбет Анапияев, Болот Самсалиев, известный как Боха Казарманский, и М. Раимбеков, известный как Рэмбо. По словам одного из киллеров Кольбаева, в преступлении должны были участвовать все, однако в момент расстрела Раимбеков находился за рулем автомобиля вместе с руководящим процессом Кольбаевым, а Анапияев и Самсалиев производили выстрелы в вора в законе, после чего скрылись.

Криминального авторитета ликвидировали 10 мая 2006 года в селе Кок-Джар, Киргизия, возле мечети. Согласно одной из версий, неизвестные расстреляли его из автомата «Калашникова», а затем скрылись на машине в направлении Бишкека. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее стала известна причина ухода из жизни криминального авторитета Антипова в СИЗО.

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      Олеся Мицкевич
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