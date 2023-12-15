Стал известен заказчик криминального авторитета Рыспека Акматбаева

Убийство криминального авторитета Рыспека Акматбаева организовал Камчи Кольбаев

Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ КР) раскрыл заказчика криминального авторитета Рыспека Акматбаева. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на пресс-службу.

По данным ГКНБ КР, за ликвидацией Акматбаева стоят Камчи Кольбаев, Алманбет Анапияев, Болот Самсалиев, известный как Боха Казарманский, и М. Раимбеков, известный как Рэмбо. По словам одного из киллеров Кольбаева, в преступлении должны были участвовать все, однако в момент расстрела Раимбеков находился за рулем автомобиля вместе с руководящим процессом Кольбаевым, а Анапияев и Самсалиев производили выстрелы в вора в законе, после чего скрылись.

Криминального авторитета ликвидировали 10 мая 2006 года в селе Кок-Джар, Киргизия, возле мечети. Согласно одной из версий, неизвестные расстреляли его из автомата «Калашникова», а затем скрылись на машине в направлении Бишкека. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее стала известна причина ухода из жизни криминального авторитета Антипова в СИЗО.