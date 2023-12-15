Стал известен заказчик криминального авторитета Рыспека Акматбаева
Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ КР) раскрыл заказчика криминального авторитета Рыспека Акматбаева. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на пресс-службу.
По данным ГКНБ КР, за ликвидацией Акматбаева стоят Камчи Кольбаев, Алманбет Анапияев, Болот Самсалиев, известный как Боха Казарманский, и М. Раимбеков, известный как Рэмбо. По словам одного из киллеров Кольбаева, в преступлении должны были участвовать все, однако в момент расстрела Раимбеков находился за рулем автомобиля вместе с руководящим процессом Кольбаевым, а Анапияев и Самсалиев производили выстрелы в вора в законе, после чего скрылись.
Криминального авторитета ликвидировали 10 мая 2006 года в селе Кок-Джар, Киргизия, возле мечети. Согласно одной из версий, неизвестные расстреляли его из автомата «Калашникова», а затем скрылись на машине в направлении Бишкека. После случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее стала известна причина ухода из жизни криминального авторитета Антипова в СИЗО.