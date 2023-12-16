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10:19, 16 декабря 2023Россия

Глава Херсонской области высказался о мирных переговорах с Киевом

Сальдо заявил, что мирные переговоры с Киевом возможны только на условиях Москвы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны только на условиях Москвы и после достижения целей специальной военной операции. Его высказывание приводит РИА Новости.

Ранее первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон стремится подтолкнуть стороны к переговорам на приемлемых для Киева условиях.

В свою очередь Сальдо объяснил, что заранее выставленные условия не являются переговорами и не нужны России. Он вспомнил Минские переговоры, которые только растягивали время и давали возможность странам НАТО вооружать и обучать украинских военных.

«Если и переговоры, то на наших условиях… Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые еще не вернулись», — заключил глава Херсонской области.

5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к проведению российско-украинских переговоров. В сентябре, затронув вопрос о переговорах, представитель Кремля подчеркивал, что в случае их возобновления Украине придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года.

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      Екатерина Кашурникова
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