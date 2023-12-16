Боец Александр Шлеменко заявил, что в 2024 году планирует «всех ушатывать»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко назвал план на 2024 год. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Всех ушатывать. Это главный план. У меня и раньше это было. Но появился паразит, который выпивал из меня всю энергию», — заявил Шлемено, намекая на ученика Александра Сарнавского, покинувшего команду бойца летом этого года.

15 декабря Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем на турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC). Поединок стал главным событием турнира и завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде.

В активе 39-летнего россиянина 63 победы, 15 поражений и 1 ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

