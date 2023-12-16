Тарасова дала совет обновившему личный рекорд по матчам без голов в НХЛ Овечкину

Тарасова посоветовала Овечкину тренироваться, чтобы прервать безголевую серию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о рекордной безголевой серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит Metaratings.

Специалист отметила, что помочь игроку мог бы ее отец — хоккейный тренер Анатолий Тарасов. «Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного. Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервет свою неудачную серию», — высказалась Тарасова.

15 октября Овечкин не смог забить в 11-й подряд игре и обновил личный антирекорд по играм без голов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.