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16:32, 16 декабря 2023Спорт

Тарасова дала совет обновившему личный рекорд по матчам без голов в НХЛ Овечкину

Тарасова посоветовала Овечкину тренироваться, чтобы прервать безголевую серию

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о рекордной безголевой серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит Metaratings.

Специалист отметила, что помочь игроку мог бы ее отец — хоккейный тренер Анатолий Тарасов. «Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного. Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервет свою неудачную серию», — высказалась Тарасова.

15 октября Овечкин не смог забить в 11-й подряд игре и обновил личный антирекорд по играм без голов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

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      Алексей Гусев
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