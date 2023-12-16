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06:01, 16 декабря 2023Мир

В Британии заявили о зависимости от российского ядерного топлива

В парламенте Британии заявили о зависимости от ядерного топлива из России
Мартин Калланан

Мартин Калланан. Фото: Chris McAndrew / Wikimedia

Великобритания совместно со странами-партнерами по G7 поддерживает стремление снизить зависимость от гражданских ядерных товаров, поставляемых Россией, заявил член Палаты лордов парламента Соединенного Королевства, заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Мартин Калланан. «Лента.ру» ознакомилась с сообщением лорда Калланана.

Заявление Каланнана стало ответом на парламентский запрос члена Палаты лордов, экс-командующего флотом британских ВМС, адмирала Алана Уэста. «Спросить у правительства Его Величества, какие у него планы по (1) санкционированию и (2) запрету использования российских продуктов ядерного топлива, включая добытый уран, конверсию урана, обогащение урана и ядерное топливо», — говорилось в вопросе Уэста от 29 ноября.

Отвечая на запрос Уэста, Каланнан напомнил, что в июне 2022 года в коммюнике лидеров «Большой семерки» правительство Великобритании совместно с партнерами по G7 заявило о коллективном намерении снизить зависимость от гражданской ядерной энергии и сопутствующих товаров из России. Он отметил, что это стремление также подразумевало и оказание помощи странам, стремящимся диверсифицировать свои цепочки поставок ядерного топлива.

«С этой целью правительство провело обсуждения в рамках группы "Саппоро-5", включающей лидеров в области атомной энергетики из Канады, Франции, Японии и Соединенных Штатов, с целью определения потенциальных областей сотрудничества в области ядерного топлива с целью снижения глобальной зависимости от российских цепочек поставок», — отметил Каланнан.

Великобритания регулярно поднимает тему зависимости от России в области гражданских ядерных товаров и материалов с международными партнерами-единомышленниками и поддерживает усилия по диверсификации

Мартин Каллананчлен Палаты лордов, заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты в октябре этого года нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года — Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну.

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Позднее Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана.

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      Кирилл Садовский
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