В МИД заявили о бездоказательности обвинения Москвы в незаконном ВТС с Пхеньяном

МИД РФ: обвинения России в незаконном ВТС с КНДР бездоказательны

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что утверждения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между Россией и Северной Кореей бездоказательны. Его цитирует «Интерфакс».

По словам Руденко, Запад пытается обвинить Москву в ВТС с Пхеньяном, но не предоставляет доказательств. Замминистра считает, что такие нападки связаны с «болезненной реакцией» оппонентов на провал контрнаступления Украины и попытками Америки добиться международной изоляции КНДР.

Он также указал, что Россия соблюдает все международные обязательства, принятые решением Совета Безопасности ООН. При этом РФ налаживает сотрудничество с Северной Кореей, но лишь по тем направлениям, которые не ограничены, отметил он.

Руденко коснулся в интервью темы космической программы КНДР и возможного сотрудничества в этой отрасли. «Что касается космоса, то уверен, что его совместное изучение и мирное освоение служит интересам всего человечества», — ответил он.

Ранее стало известно, что 8 декабря национальное собрание Южной Кореи во время последнего заседания осенней сессии приняло резолюцию, призывающую Москву и Пхеньян прекратить контакты в военной сфере.