Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 16 декабря 2023Мир

В МИД заявили о бездоказательности обвинения Москвы в незаконном ВТС с Пхеньяном

МИД РФ: обвинения России в незаконном ВТС с КНДР бездоказательны

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что утверждения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между Россией и Северной Кореей бездоказательны. Его цитирует «Интерфакс».

По словам Руденко, Запад пытается обвинить Москву в ВТС с Пхеньяном, но не предоставляет доказательств. Замминистра считает, что такие нападки связаны с «болезненной реакцией» оппонентов на провал контрнаступления Украины и попытками Америки добиться международной изоляции КНДР.

Он также указал, что Россия соблюдает все международные обязательства, принятые решением Совета Безопасности ООН. При этом РФ налаживает сотрудничество с Северной Кореей, но лишь по тем направлениям, которые не ограничены, отметил он.

Руденко коснулся в интервью темы космической программы КНДР и возможного сотрудничества в этой отрасли. «Что касается космоса, то уверен, что его совместное изучение и мирное освоение служит интересам всего человечества», — ответил он.

Ранее стало известно, что 8 декабря национальное собрание Южной Кореи во время последнего заседания осенней сессии приняло резолюцию, призывающую Москву и Пхеньян прекратить контакты в военной сфере.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии заявили о планах ВСУ провести новое контрнаступление в 2024 году. Какое направление выберет Украина?

      Правительство Кувейта объявило нового эмира

      В МИД заявили о бездоказательности обвинения Москвы в незаконном ВТС с Пхеньяном

      Избиратели поддержали самовыдвижение Путина на выборах президента

      Помощник сенатора США снимал в Капитолии порно со своим участием

      В Севастополе обнаружили посылку с гранатами

      Названы необходимые для здоровья крови продукты

      В Германии призвали военный флот к защите Красного моря

      Решение Украины отложить контрнаступление объяснили

      ПВО около побережья курортного города в Египте сбила летающий объект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости