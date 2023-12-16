В США заявили об ухудшении ситуации для Украины после визита Зеленского

Foreign Policy: визит Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева, пишет американский журнал Foreign Policy.

По данным издания, республиканцы отказываются финансировать Киев из-за кризиса на границе. Внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, но Зеленский, прибывший в Вашингтон и выпрашивающий денег, усугубляет ситуацию.

Уточняется, что администрация Байдена часто просила украинских чиновников не контактировать с республиканцами в Конгрессе, чтобы избежать политического давления.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Киев отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал наступления, следуя непубличному запрету Запада. По его словам, украинские войска не добились никаких успехов на фронте, но понесли потери.

Немецкий эксперт по международной безопасности Нико Ланге предполагает, что Украина собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году.