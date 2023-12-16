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16:16, 16 декабря 2023Мир

Захарова прокомментировала задержание экс-редактора «Спутник Медиа» в Эстонии

Захарова назвала циничным задержание в Эстонии экс-редактора «Спутник Медиа»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничным задержание в Эстонии экс-редактора «Спутник Медиа» Аллана Хантсома. Об этом говорится в комментарии на сайте дипведомства.

По словам Захаровой, в Таллине гражданина Эстонии задержала полиция безопасности. В тот же день ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. Дипломат отметила, что все эти действия совершили с показательной оперативностью. Хантсома обвинили в поддержании связей с Россией и деятельности против Эстонии, объяснила Захарова.

Подобные злоупотребления эстонской «охранки» — очередное проявление цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты нацбезопасности свести счеты с независимыми активистами, которые под жестким давлением спецслужб демонстрируют готовность к выстраиванию взаимодействия между нашими странами

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
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Захарова заверила, что Таллин стремится выслужиться перед своими западными кураторами и для этого устраивает «зачистки» инакомыслия и разжигает русофобские настроения.

Ранее в МИД предупредили о планах США повторить «арабскую весну» в одной стране Азии. По словам Захаровой, США могут повторить подобное в Бангладеш.

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      Алиса Дмитриева
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