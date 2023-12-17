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14:08, 17 декабря 2023Россия

Милонов написал письмо Деду Морозу с необычной просьбой

Депутат Милонов попросил Деда Мороза разрешить ему выехать в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Daily Storm, что написал письмо Деду Морозу, в котором попросил разрешить ему выехать в зону специальной военной операции (СВО).

Депутат ответил на вопрос журналиста о запрете посещения зоны боевых действий депутатами «Единой России». «Я написал письмо Деду Морозу. Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Виталий. Разреши мне, пожалуйста, уехать в зону СВО», — раскрыл необычную просьбу парламентарий.

Милонов признался, что мечтает о том, чтобы встретить Новый год «вместе со своими парнями в зоне СВО». При этом он отметил, что выполняет приказ. «Нельзя — значит нельзя», — заключил он.

В 2022 году Милонов подал заявление о направлении его на службу в зону проведения СВО на Украине, после чего был отправлен на военные действия. В сентябре 2023-го стало известно, что он получил звание лейтенанта, находясь в рядах Вооруженных сил России.

В июле стало известно, что депутатам запретили выезжать в зону СВО без разрешения Минобороны.

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      Полина Кислицына
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