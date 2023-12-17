Минобороны России сообщило об ударе по штурмовикам украинской бригады «Азов»

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» ВСУ

Российские войска нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает ТАСС.

Он уточнил, что удар был нанесен в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские расчеты группировки обстреляли три опорных пункта и района сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до 100 военнослужащих.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук связал рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ с критичными потерями. «Многие части потеряли уже до 50 процентов своего личного состава», — сказал он, добавив, что особенно большие потери среди новомобилизованных без военной подготовки.