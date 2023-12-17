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20:48, 17 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Луганске

Klymenko Time: сообщают о сильных взрывах в Луганске
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Стало известно о сильных взрывах в Луганске. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Klymenko Time.

«Сообщают о сильных взрывах в Луганске», — сказано в сообщении. Подробности не приводятся.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. Информации о пострадавших нет.

В ночь на 15 декабря украинские войска впервые за полгода обстреляли Мариуполь. В 0:25 три дальнобойные ракеты двигались с северо-запада в направлении населенного пункта.

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      Алина Черненко
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