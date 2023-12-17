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20:21, 17 декабря 2023Спорт

Пловец-чемпион из России отказался участвовать в ОИ-2024 на условиях МОК

Российский пловец Рылов объявил об отказе участвовать в ОИ-2024 на условиях МОК

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил об отказе участвовать в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Рылов раскритиковал выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для россиян условия. «Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», — заявил он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены.

При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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