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01:30, 17 декабря 2023Бывший СССР

Полковник СБУ забил тревогу из-за российских ударов

Полковник СБУ Костенко: Украина не может бороться с планирующими бомбами России

Фото: РИА Новости

На Украине не знают, как бороться с российскими планирующими бомбами. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы», — пожаловался Костенко. Он пояснил, что эти бомбы могут безопасно планировать и наносить удары, «потому что мы их не можем достать».

Также полковник забил тревогу из-за массовости российских планирующих боеприпасов. По его словам, Россия может изготавливать оружие в огромных количествах благодаря большим запасам советских авиабомб КАБ, на основе которых создаются планирующие средства поражения.

Ранее авиация воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Орехова Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражена попытка нанесения Киевом удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории Крыма.

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      Марина Совина
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