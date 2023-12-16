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15:04, 16 декабря 2023Россия

Российская авиация сбила вертолет ВСУ в Запорожской области

МО России: авиация сбила украинский вертолет в Запорожской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Авиация воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Также средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — сказал представитель Минобороны.

Ранее Конашенков сообщил, что армия России за неделю нанесла 40 групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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