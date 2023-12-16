Российская авиация сбила вертолет ВСУ в Запорожской области
МО России: авиация сбила украинский вертолет в Запорожской областиСюжетРакетные удары по Украине:
Авиация воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Также средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — сказал представитель Минобороны.
Ранее Конашенков сообщил, что армия России за неделю нанесла 40 групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).