Российская авиация сбила вертолет ВСУ в Запорожской области

МО России: авиация сбила украинский вертолет в Запорожской области

Авиация воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Также средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — сказал представитель Минобороны.

Ранее Конашенков сообщил, что армия России за неделю нанесла 40 групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).