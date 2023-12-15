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14:50, 15 декабря 2023Россия

Армия России за неделю нанесла 40 групповых ударов по объектам ВСУ

Минобороны России: за неделю по объектам ВСУ нанесено 40 групповых ударов
СюжетРакетные удары по Украине:
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

За неделю российские военнослужащие нанесли по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) 40 групповых ударов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С 9 по 15 декабря высокоточным оружием и беспилотниками были поражены аэродромы и арсеналы ВСУ, а также военная техника противника, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, российские войска поразили места дислокации подразделений ВСУ и «Иностранного легиона», ведущего боевые действия на стороне Киева, добавили в Минобороны.

Все объекты были поражены, отметили там.

По данным Минобороны, за неделю в плен сдались 82 украинских военнослужащих. Только за прошедшие сутки в плен сдались 25 солдат ВСУ, подчеркнули там.

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      Алан Босиков
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