Стал известен следующий соперник Петра Яна

Боец MMA Петр Ян встретится с китайцем Сун Ядуном на турнире UFC 299

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна. Об этом стало известно в X промоушена.

Спортсмен встретится с представителем Китая Сун Ядуном в рамках 299-го турнира UFC. Турнир состоится 9 марта 2024 года. В главном событии вечера Шон О’Мэлли и Марлон Вера подерутся за пояс в легчайшем весе.

Последний бой в UFC Ян провел в марте текущего года на турнире UFC Fight Night 221, где уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. В двух предыдущих поединках он проиграл раздельным решением судей — американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.

Всего спортсмен одержал 17 побед при 5 поражениях в боях по правилам ММА. Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе.