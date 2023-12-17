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00:13, 17 декабря 2023Спорт

Тренеры детских хоккейных команд подрались во время матча в Москве

Тренеры детских хоккейных команд подрались во время матча в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тренеры детских хоккейных команд «Крылья Советов» и «Красная Машина — Юниор» подрались во время матча в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, инцидент произошел во втором периоде матча при счете 4:3 в пользу «Красной Машины». Тренер «Крыльев Советов» Павел Платонов набросился на тренера соперников Никиту Илларионова, повалил на лед и начал избивать. Разнять их удалось судьям. Отмечается, что после оба тренера разошлись в разные стороны.

Илларионов заявил, что зачинщиком стал его оппонент, и назвал поведение Платонова недостойным. Тренер подчеркнул, что ему пришлось отправиться в травмпункт за медпомощью.

В ноябре 2021 года хоккеисты детских команд «Сочи» и «Полярные волки-2013» устроили массовую драку на разминке перед матчем юниорского турнира в Сочи. Мать одного из юных спортсменов рассказала, что хозяева набросились на соперников из Якутии во время тренировки при поддержке своего тренера, который ликовал и одобрял потасовку.

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      Анастасия Борисова
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