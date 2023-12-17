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07:09, 17 декабря 2023Бывший СССР

Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине

Соскин: на Украине скоро начнутся гражданские войны и подрывы домов военкомов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leah Millis / Reuters

Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье сигнализирует о скором начале гражданских войн на Украине, предупредил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его мнению, подобных случаев, как в Закарпатье, будет больше. «Будет противоборство, оно уже начинается. . Будут подрывать квартиры, дома военкомов», — заявил Соскин.

Эксперт считает, что неудачи на фронте и психологические травмы вернувшихся ветеранов приведут к вооруженным конфликтам в обществе, а конфликты на границах Украины с Польшей и Венгрией также могут дойти до применения оружия.

Кроме того, эксперт осудил кадровую политику украинских властей, которая может привести к полном разрушению страны в 2024 году. По его словам, Владимир Зеленский намеренно окружает себя некомпетентными людьми, поскольку сам не имеет управленческого опыта.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал провал мобилизации военнообязанных на Украине. Причиной этого он назвал увольнение Зеленским всех областных военкомов.

11 августа Зеленский заявил, что в стране уволят всех областных военкомов. «Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сказал он.

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      Марина Совина
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