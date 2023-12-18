В Windows 11 появилась возможность отключить ИИ

Tech News Space: в Windows появилась кнопка отключения компонентов ИИ

В Windows 11 обнаружили расширенные настройки компонентов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Tech News Space.

Новую функцию обнаружили в предварительной версии Windows 11 26016. Авторы медиа обратили внимание, что в настройках операционной системы появился новый раздел, отвечающий за различные компоненты ИИ (AI Components).

Так, в настройках можно заметить функции и сервисы искусственного интеллекта, доступные в ОС — Microsoft Store, Help, Phone Link, Windows Security и Xbox Game Bar. По словам специалистов, в настоящий момент их нельзя удалить, но в будущем эта возможность появится. Авторы подчеркнули, что пользователи при желании смогут «отключить искусственный интеллект» в системе.

«Возможность удаления этих компонентов — хорошая новость для тех, кто не планирует использовать всю мощь ИИ, но пока еще слишком рано говорить, сколько свободы это нам предоставит», — отметили журналисты.

Ранее инсайдеры рассказали, что операционная система нового поколения Windows получит глубокую интеграцию с искусственным интеллектом (ИИ). Так, ИИ будет постоянно работать в фоновом режиме и моментально генерировать ответы на запросы пользователя.