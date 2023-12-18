Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:49, 18 декабря 2023Наука и техника

В Windows 11 появилась возможность отключить ИИ

Tech News Space: в Windows появилась кнопка отключения компонентов ИИ

Фото: Tadas Sar / Unsplash

В Windows 11 обнаружили расширенные настройки компонентов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Tech News Space.

Новую функцию обнаружили в предварительной версии Windows 11 26016. Авторы медиа обратили внимание, что в настройках операционной системы появился новый раздел, отвечающий за различные компоненты ИИ (AI Components).

Так, в настройках можно заметить функции и сервисы искусственного интеллекта, доступные в ОС — Microsoft Store, Help, Phone Link, Windows Security и Xbox Game Bar. По словам специалистов, в настоящий момент их нельзя удалить, но в будущем эта возможность появится. Авторы подчеркнули, что пользователи при желании смогут «отключить искусственный интеллект» в системе.

«Возможность удаления этих компонентов — хорошая новость для тех, кто не планирует использовать всю мощь ИИ, но пока еще слишком рано говорить, сколько свободы это нам предоставит», — отметили журналисты.

Ранее инсайдеры рассказали, что операционная система нового поколения Windows получит глубокую интеграцию с искусственным интеллектом (ИИ). Так, ИИ будет постоянно работать в фоновом режиме и моментально генерировать ответы на запросы пользователя.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      Стало известно об обнаружении прослушки у личного помощника Залужного

      Бывший участник КВН заявил о нечестности телеигры

      В Конгрессе США призвали подсластить сделку по помощи Украине

      Частный сыщик перечислил очевидные признаки измены

      Злоумышленники запенили двери в квартиры российских военкоров

      Россияне ринулись брать отпуска за свой счет

      Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке

      Трампа обвинили в подражании Гитлеру из-за слов о мигрантах

      Словацкий хоккеист сделал выбор между игрой за сборную и в КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости