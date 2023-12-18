Европейская страна решила снизить плату за транзит российского газа

БНТ: парламент Болгарии отменил повышенные тарифы на транзит российского газа

Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену «карательных» тарифов на транзит российского газа. Об этом со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщает РИА Новости.

Депутаты решили снизить плату за прокачку топлива из России после ультиматума Венгрии. Европейская страна пригрозила наложить вето на вступление Болгарии в Шенген. По мнению главы МИД Петера Сийярто, действия Болгарии скандальны и враждебны, они ставят под угрозу транзит природного газа в Северную Македонию, Сербию и Венгрию.

В середине октября Болгария установила повышенный акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа — порядка 20 процентов от стоимости топлива по индексу TTF (50 евро за мегаватт-час). Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил Financial Times, что это решение было продиктовано желанием снизить прибыль «Газпрома», хотя соседние страны — Венгрия и Сербия — заявили, что такие действия угрожают их энергоснабжению.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина по-прежнему потребляет российский газ и помешать этому невозможно. Газотранспортная сеть соседней страны устроена так, что, как только топливо «вжух — и растекается» по ее территории. Между тем российская компания выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, получая за это деньги, а какие-то средства за транзит идут и Киеву, добавил глава государства.