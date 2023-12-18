Китайский автогигант пообещал России больше автомобилей

Китайская Great Wall в 2024 году привезет в Россию новые автомобили

Китайский автогигант Great Wall пообещал привезти в Россию больше автомобилей. Компания намерена выпустить в 2024 году сразу несколько новинок, сообщает «Автостат».

Одной из первых премьер станет гибридный кроссовер Wey 05, оборудованный одним бензиновым и двумя электрическими двигателями, чья общая мощность составить 295 лошадиных сил. Машина размером с Lexus RX разгоняется до 100 километров в час за пять секунд, а ее средний расход топлива составляет 7,7 литра. На одном заряде аккумулятора машина способна преодолеть 864 километра.

Wey 05 оснащен светодиодной оптикой с подсветкой зон входа, восемью подушками безопасности, электронной комбинацией приборов и климат-контролем с сенсорным управлением.

О прочих новинках компания намерена объявить ближе к началу продаж. Сокращать модельный ряд производитель пока не собирается.

Ранее Great Wall объявил о поставках в Россию автомобилей дочернего бренда электрокаров Ora. Торговую марку создали в январе 2018 года. Электрический хетчбэк Ora 03 и его спортивную версию 03 GT презентовали на автосалоне в Париже под названием Ora Funky Cat. После краш-тестов EuroNCAP модели присудили максимальные пять звезд безопасности.

В начале октября Минпромторг ограничил возможности параллельного импорта для китайских автомобилей. Ведомство запретило подобную схему поставок для концернов, которые не ушли из России и продолжают импортировать автомобили официально. Изменения затронули в первую очередь дорогие автомобили брендов из КНР.