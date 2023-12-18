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00:50, 18 декабря 2023Спорт

Игрок клуба РПЛ ответил на вопрос о переходе в европейский чемпионат

Тикнизян признался, что готов перейти в клуб не из топ-5 европейских чемпионатов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о переходе в европейский клуб. Его слова приводит Sport24.

Тикнизян признался, что готов на трансфер в клуб не из топ-5 чемпионатов в Европе. «Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если предоставится возможность поиграть в той же Бельгии, то почему бы не уехать?» — заявил он.

Ранее Тикнизян объяснил, почему российским футболистам нужно уезжать в европейские клубы. «Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ), плюс там есть еврокубки», — рассказал игрок.

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

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      Дарья Коршунова
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