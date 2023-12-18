Известный российский комик рассказал о депрессии

Звезда «Импровизаторов» Антон Шастун заявил, что у него депрессия

Известный российский комик, звезда шоу «Импровизаторы» Антон Шастун рассказал в проекте «Подкаст №1», что у него депрессия. Выпуск доступен на YouTube.

«Я не знаю, как это диагностировать, у кого. Но вот я уверен на тысячу процентов, что у меня депрессия», — признался юморист. По словам Шастуна, то, что у него может быть этот недуг, он понял недавно. Комик отметил, что у него случаются приступы уныния и безразличия к окружающему.

Ранее Шастун высказался об участии в КВН и описал этот опыт словами «жестко пили». Юморист заявил, что во время фестиваля «Клуба веселых и находчивых» в Сочи он и другие игроки употребляли много алкоголя.

Перед этим звезда «Импровизаторов» вспомнил о неловком случае, который произошел во время выступления его команды КВН в воронежском ресторане. Шастун рассказал, что в перерыве между блоками шуток коллективу заплатили, чтобы он в этот день больше не выходил на сцену.