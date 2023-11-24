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13:43, 24 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный комик описал опыт участия в КВН словами «жестко пили»

Комик Шастун заявил, что на фестивале КВН в Сочи игроки пили много алкоголя

Кадр: группа Шастун во «ВКонтакте»

Популярный российский комик, бывший участник КВН Антон Шастун описал опыт участия в проекте фразой «жестко пили». Подробностями он поделился в эфире шоу «Цитаты», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Шастун заявил, что во время фестиваля КВН в Сочи он и другие игроки употребляли много алкоголя. «Мы, естественно, жестко пили, там в Сочи все пьют», — подчеркнул он.

Комик добавил, что в тот период у него и других участников команды не было денег на то, чтобы остановиться в гостинице. По словам Шастуна, игрокам приходилось жить в частном секторе Сочи, а средства на еду им присылали родственники.

Ранее Шастун вспомнил о неловком случае, который произошел во время выступления его команды КВН в воронежском ресторане. Комик рассказал, что в перерыве между блоками шуток коллективу заплатили, чтобы он в этот день больше не выходил на сцену.

Антон Шастун — российский комик. Играл в составе команды КВН Воронежского государственного аграрного университета. После проекта участвовал в шоу «Не спать» и «Comedy Баттл». Прославился как один из участников программы «Импровизация» на ТНТ. В 2023 году передача переехала на канал СТС и стала называться «Импровизаторы».

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      Олег Давыдов
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