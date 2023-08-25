Популярный комик рассказал о связанном с КВН неловком случае

Комик Шастун: однажды команде КВН заплатили, чтобы она не выходила на сцену

Популярный российский комик, бывший участник КВН Антон Шастун рассказал, что в его карьере был неловкий случай, связанный с телеигрой. Подробностями он поделился в эфире шоу «50 вопросов», запись которого доступна на YouTube.

Шастун рассказал, что однажды его команду КВН пригласили выступить на мероприятии в воронежском ресторане. «Мы выступили с первым блоком [шуток], а потом, когда выходили на второй, нам говорят: "Там какой-то мужчина в зале заплатил, чтобы вы больше не выходили"», — вспомнил он.

Комик добавил, что в итоге его команда забрала деньги и ушла. Он описал этот опыт как отвратительный.

Ранее другой бывший участник КВН Александр Якушев раскрыл изнанку телеигры. Он заявил, что сейчас номера для команд проекта создают авторы, затем над ними работают редакторы. Участие же самих артистов сводится к минимуму, уточнил комик.

Антон Шастун — российский комик. Выступал в составе команды КВН Воронежского государственного аграрного университета. Участвовал в шоу «Не спать» и «Comedy Баттл». Прославился как один из участников шоу «Импровизация» на ТНТ. В 2023 году передача переехала на канал СТС и стала называться «Импровизаторы».