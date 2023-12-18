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09:25, 18 декабря 2023Спорт

Капитан сборной Англии установил рекорд чемпионата Германии

Харри Кейн установил рекорд бундеслиги по скорости достижения отметки в 20 голов

Фото: David Inderlied / IMAGO / Kirchner / Globallookpress.com

Нападающий Баварии и сборной Англии по футболу Харри Кейн установил рекорд чемпионата Германии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Капитан английской национальной команды быстрее всех в истории достиг отметки в 20 забитых мячей за один сезон. Для этого Кейну понадобилось 14 матчей. 19-й и 20-й голы в нынешнем розыгрыше бундеслиги форвард забил в ворота «Штуттгарта». Игра прошла 17 декабря и завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев.

Ранее быстрее всех до отметки в 20 голов в рамках одного чемпионата Германии добирался Уве Зеллер. Экс-форварду «Гамбурга» понадобился 21 матч.

Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма». Немецкий клуб заплатил за 30-летнего нападающего 95 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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