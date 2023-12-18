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17:44, 18 декабря 2023Ценности

Киркоров засудит Balenciaga из-за запрета на шопинг ввиду его поддержки Путина

Адвокат Добровинский подаст в суд на Balenciaga из-за отказа Киркорову в шопинге

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров решил подать в суд на французский бренд Balenciaga после включения в черный список модного дома за поддержку России. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский на личном YouTube-канале.

Стилисту Киркорова позвонили из бутика марки в Монако и предупредили, что больше не смогут обслуживать Киркорова, поскольку он остался в России и поддерживает нынешний режим и президента Владимира Путина. По словам артиста, он не смог приобрести сумку в магазине Balenciaga во время шопинга в Дубае, поскольку касса выдала запрет на продажу.

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Добровинский в связи с этим намерен судиться с модным домом. В частности, юрист сравнил произошедшее с его клиентом с ситуацией, когда человеку, похожему на еврея, отказали в продаже книги в Берлине в 1935 году. «Мне интересно, скажет ли французское правосудие: "Да, мы нацисты и не продаем вещи человеку, потому что он патриот и живет в России, потому что он думает не так, как заставляют думать других"», — высказался адвокат.

Киркорова удивили намерения Добровинского: «Вы правда это решили сделать? Вы, конечно, сумасшедший человек. А что, у нас есть шансы? Мы будем бороться с Balenciaga? Обалдеть!»

Ранее в декабре Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей. На размещенных кадрах видно, как исполнитель надел драгоценность с массивным камнем на шею инфлюэнсерше Маргарите Овсянниковой.

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