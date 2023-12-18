В России назвали сроки снижения цен на яйца

«Руспродсоюз»: яйца в России начнут дешеветь после Нового года

Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года. Такие сроки назвал зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, его слова приводит ТАСС.

«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», — добавил он.

По словам представителя «Руспродсоюза», пока десяток яиц в среднем стоит 121 рубль — популярный источник белка не может дешеветь из-за дефицита. Летом же в России сложилась иная ситуация — сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее заявила о возбуждении дел в отношении четырех региональных производителей куриных яиц. Так, единовременное повышение цен выявили со стороны крымских производителей яиц «Партизан» и СП «Октябрьское». В действиях поставщиков обнаружили признаки картельного сговора, отметили в ведомстве.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещал, что партии куриных яиц, не обложенные импортными пошлинами, поступят в Россию уже через две-три недели. Решение властей отменить таможенные сборы должно скорректировать цены на яйца внутри страны, отметил он. Также министр указал, что в ближайшие дни в Россию должны прибыть яйца из Азербайджана. Согласно решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), также поставки смогут осуществлять из Ирана.