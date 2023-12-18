Кремль сообщил об отсутствии планов у Путина взять отпуск

Песков: Путин не будет брать отпуск на время предвыборной кампании

Президент России Владимир Путин не будет брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, глава государства не обязан по закону брать отпуск на время предвыборной кампании.

«Поэтому такой необходимости нет», — заключил Песков.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.