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16:42, 18 декабря 2023Россия

Путин прибыл в Центризбирком для подачи документов на участие в выборах

Путин прибыл в ЦИК для подачи документов на участие в выборах президента

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для подачи документов на участие в выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Комплект документов, подаваемых в Центризбирком, включает в себя ходатайство о регистрации группы, протокол собрания, а также заявление кандидата о его согласии баллотироваться на пост президента.

Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем. По соответствующему закону для этого кандидату необходимо создать группу избирателей, которая будет насчитывать не менее 500 человек. Собрание этой группы прошло 16 декабря, ее участники единогласно поддержали главу государства.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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