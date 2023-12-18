Любителей лыж и сноуборда позвали на большой фестиваль Quiksilver New Star Camp

Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет в Сочи с 25 по 31 марта

Большой музыкально-спортивный фестиваль Quiksilver New Star Camp для любителей горных лыж и сноуборда пройдет в Сочи, на курорте Роза Хутор, с 25 по 31 марта 2024 года. Организаторы назвали его даты в релизе для «Ленты.ру».

Предстоящий фестиваль станет уже 15-м, он пройдет при поддержке генерального партнера Альфа-Банка. Всю указанную неделю гостей фестиваля ждут 105 километров трасс, семь музыкальных сцен и специально построенный на время мероприятия самый большой фристайл-парк в России.

Для новичков на лыжах и сноуборде будет работать обучающая школа с профессиональными инструкторами. Помимо экстремального спорта, фестиваль отметится музыкой и насыщенной культурной программой.

Для полного погружения в жизнь фестиваля уже можно приобрести пакетный тур, включающий размещение в отелях «Роза Хутор», браслет участника и ски-пасс для доступа ко всем подъемникам. Даже тем, кто не катается, пакетный тур позволит максимально насладиться видами Роза Пик, концертами и атмосферой курорта.