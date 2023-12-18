На польско-украинской границе выстроилась очередь из тысяч грузовиков

РИА: в очереди на польско-украинской границе находятся две тысячи грузовиков

Перед пропускным пунктом «Дорохуск-Ягодин» на польско-украинской границе образовалась 50-километровая очередь из грузовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По оценкам полиции, в очереди находятся порядка двух тысяч грузовых машин, а время ожидания составляет около 75 часов. В то же время представитель протестного комитета польских перевозчиков заявил, что в 14:00 по местному времени (16:00 мск) проезд вновь будет заблокирован.

Ранее глава гмины (общины — прим. «Ленты.ру») Дорохуска Войчех Сава запретил протест перевозчиков на границе, после чего полиция применила силу к его участникам. Позднее данное решение отменил Окружной суд Люблина.

Акции дальнобойщиков на польско-украинской границе начались 6 ноября. Основным требованием протестующих стало введение коммерческих ограничений для их коллег из Украины, а также ограничение их количества. В частности, из-за протестов у Вооруженных сил Украины появились проблемы с финансированием.