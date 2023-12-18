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11:18, 18 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали одну из причин инцидента с гранатами в Закарпатье

«Страна.ua»: Батрин мог взорвать гранаты в Закарпатье из-за премий главе общины

Кадр: Telegram-канал Mash

Одной из причин конфликта на заседании сельсовета в Закарпатской области Украины, в результате которого депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал гранаты, могла стать премия главе общины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видео с заседания сельсовета, снятое за день до взрыва. На кадрах можно заметить разногласия между председательствующими и двумя людьми — Батриным и стоящим рядом с ним мужчиной в военной форме, предрекающим местным властям проблемы после возвращения жителей села с фронта. В конце своей речи он также выступил против премий главе общины, призвав на сэкономленные средства приобрести квадрокоптеры и приборы ночного видения для украинских военнослужащих.

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