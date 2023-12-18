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09:12, 18 декабря 2023Забота о себе

Названы три самые полезные для здоровья спины позы во время сна

Джеймс Лейнхардт: для здоровья спины надо спать с подушкой между коленями

Фото: Unsplash

Самым полезным для здоровья позвоночника и хорошей осанки является сон на боку или на спине, считает эксперт по сну Джеймс Лейнхардт. Три лучшие позы для ночного отдыха он назвал изданию New York Post.

Первая поза под названием «мечтатель», по словам Лейнхардта, не только поможет лучше спать, но и укрепит отношения в паре. Эксперт указал, что в этой позе один партнер ложится на бок, а второй укладывается рядом и обнимает первого со спины. Чтобы позвоночник был ровным и не испытывал нагрузку во время сна, Лейнхардт посоветовал положить между ног подушку, расположив ее от колен до лодыжек.

Вторую позу Лейнхардт назвал «мечтатель спиной к спине». Она выполняется так же, как и первая, но партнеры поворачиваются друг к другу спиной, что позволяет им получить большую свободу движений. Третья поза, по словам эксперта, называется «солдат». Он объяснил, что для ее выполнения надо лечь на спину, вытянуть руги вдоль туловища и положить под колени подушку. Таким образом, уверяет Лейнхардт, плечи, бедра и колени окажутся на одном уровне, что поможет держать позвоночник прямым в течение всей ночи.

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Ранее нутрициолог Али Рамадан посоветовал спать на левом боку для здоровья желудка и кишечника. По его словам, в этой позе уменьшается риск возникновения изжоги и расстройства пищеварения.

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      Екатерина Улитина
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