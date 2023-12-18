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15:38, 18 декабря 2023Россия

В Госдуме отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке солдата

Депутат Чепа призвал обеспечить безопасность семьи Рудакова после угроз

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов должны пресечь звонки с угрозами, поступающие родственникам оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова. Они также обязаны обеспечить их безопасность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Во-первых, поступает огромное количество звонков от тех, кто поддерживает семью Рудакова и благодарит их за воспитание такого сына, — сказал Чепа. — Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены».

Политик также подчеркнул, что правоохранители обязаны прореагировать на угрозы в адрес родственников военного, подключиться к обеспечению их безопасности.

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Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились девять тел. В послании мужчина попросил позаботиться о его семье.

Позже стало известно, что родственники стали получать угрозы как в письменной, так и в устной форме. Звонки им поступают в том числе и с украинских номеров.

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