Обвиняемого в аферах экс-президента компании «Балтика» оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО бывшего президента компании «Балтика» Шерстенникова

Санкт-Петербургский городской суд оставил в СИЗО бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина находится под арестом с 16 ноября. Его арестовали до 30 декабря. Шерстенников обратился в суд апелляционной инстанции с просьбой изменить избранную меру на любую другую, не связанную с лишением свободы, однако ему в этом отказали.

По версии следствия, бывший президент вместе с топ-менеджером и еще одной сотрудницей обманным путем приобрели на период с 2023 по 2024 год в пользу компаний «Карлсберг Казахстан» и «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащее «Балтике». Оно позволяло отправлять на экспорт продукцию компании. Сумма ущерба фирме и государству в лице временного управляющего — Росимущества — от действий фигурантов составила больше 295 миллионов рублей.

По этому делу Выборгский суд Петербурга также арестовал вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского. Еще одна вероятная соучастница преступления из числа сотрудников российской компании уже находится в Европе и устроилась на работу в датскую Carlsberg.