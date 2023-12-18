Случайно сжегшего три квартиры российского слесаря осудили

В Омске осудили газовщика, случайно сжегшего три квартиры

Суд в Омске вынес приговор по делу 53-летней бывшей сотрудницы газовой службы, которая случайно сожгла три квартиры в жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 11 января 2023 года. Слесарь решила заменить кран на газопроводе перед прибором в одной из квартир. Заявки на проведение таких работ от собственника, однако, не поступало. Производить замену арматуры без согласования с руководителем газовщик не имела права.

На время монтажа нового крана женщина не обесточила плиту и не отключила газ. Когда слесарь случайно нажала кнопку электроподжига, газ воспламенился. В возникшем пожаре выгорели три квартиры. Никто не пострадал. Имуществу жильцов был причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Свою вину работница газовой компании признала. Суд назначил ей наказание в виде года и четырех месяцев ограничения свободы.

Ранее эксперты дали рекомендации, как уберечься от газовщиков-мошенников. Имя работника и дату визита советуют уточнить по телефону, указанному в объявлении о предстоящей проверке газового оборудования в доме.