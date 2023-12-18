Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:48, 18 декабря 2023Среда обитания

Случайно сжегшего три квартиры российского слесаря осудили

В Омске осудили газовщика, случайно сжегшего три квартиры

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Суд в Омске вынес приговор по делу 53-летней бывшей сотрудницы газовой службы, которая случайно сожгла три квартиры в жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 11 января 2023 года. Слесарь решила заменить кран на газопроводе перед прибором в одной из квартир. Заявки на проведение таких работ от собственника, однако, не поступало. Производить замену арматуры без согласования с руководителем газовщик не имела права.

На время монтажа нового крана женщина не обесточила плиту и не отключила газ. Когда слесарь случайно нажала кнопку электроподжига, газ воспламенился. В возникшем пожаре выгорели три квартиры. Никто не пострадал. Имуществу жильцов был причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Материалы по теме:
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом» Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
12 марта 2020
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

Свою вину работница газовой компании признала. Суд назначил ей наказание в виде года и четырех месяцев ограничения свободы.

Ранее эксперты дали рекомендации, как уберечься от газовщиков-мошенников. Имя работника и дату визита советуют уточнить по телефону, указанному в объявлении о предстоящей проверке газового оборудования в доме.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Его очень уважали» Учительница рассказала о российском бойце, оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке

      Россиянку признали самой красивой девушкой Европы

      В Госдуме отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке солдата

      Сладости в США резко подорожали из-за глобальной проблемы

      В России возвели три уникальных моста

      Молдавия решила выйти еще из двух соглашений СНГ

      Молодой человек на спор ударил российского полицейского

      В Литве обсудят способы отстранения спортсменов из России от соревнований

      В Британии рассказали о заставляющем нервничать Запад оружии России

      Стали известны все пары стыковых матчей плей-офф Лиги Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости