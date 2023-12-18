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13:49, 18 декабря 2023Россия

Пинавшего Z-инсталляцию пьяного россиянина оштрафовали за дискредитацию армии

Россиянина, пинавшего Z-инсталляцию, оштрафовали за дискредитацию ВС России

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Россиянина, который пинал Z-инсталляцию в Красноярске, оштрафовали за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».

Ранее в сети появилось видео, на котором житель Красноярска пытается свалить установленный на одной из улиц символ специальной военной операции. На кадрах мужчина с бутылкой в руке поднимается на постамент, на котором установлена каркасная конструкция в виде буквы Z, и пинает его.

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24-летнему красноярцу Центральный районный суд города назначил штраф в 30 тысяч рублей за попытку повреждения инсталляции. Отмечается, что его осудили по статье 20.3.3 КоАП РФ «Дискредитация Вооруженных сил (ВС) России». Помимо того, местного жителя оштрафовали на 1000 рублей за появление в пьяном виде в общественном месте.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал учителя информатики элитной столичной гимназии № 1619 имени Цветаевой Сергея Аверьянова на 40 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Установлено, что 27 ноября на уроке учитель нанес на интерактивную доску надпись, содержание которой было направлено на дискредитацию использования ВС страны.

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      Никита Абрамов
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