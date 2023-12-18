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11:30, 18 декабря 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм прошлась по улице в наряде из сетки

Фото: @ashleygraham

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм прошлась по улице в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 36-летняя манекенщица шла вдоль пешеходного перехода в черном платье в сетку на тонких бретелях, демонстрируя оголенное тело. Под упомянутый наряд звезда надела комплект нижнего белья, состоящий из кружевного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

Свой образ знаменитость дополнила серебристой курткой-бомбером и белыми лодочками на шпильке. Кроме того, Грэм собрала длинные волосы и сделала макияж в нейтральных тонах.

Ранее в декабре плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес. Звезда позировала, прикрыв обнаженную грудь руками. При этом она надела на съемку капроновые колготки.

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      Екатерина Ештокина
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