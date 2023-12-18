Полиция возбудила уголовные дела после порчи квартир военкоров в Петербурге

МВД: в Петербурге после порчи квартир военкоров возбудили два уголовных дела

Полиция Петербурга возбудила уголовные дела после порчи квартир военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, работающих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что в Приморском районе города силовики квалифицировали действия злоумышленников по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), а в Красносельском — по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал возбуждения уголовного дела после нападения неизвестных на квартиры военкоров.

Злоумышленники залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах журналистов в воскресенье, 17 декабря. Отмечается, что в обоих случаях они попали на камеры видеонаблюдения.

