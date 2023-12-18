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17:34, 18 декабря 2023Бывший СССР

Польские перевозчики снова заблокировали пропускной пункт на границе с Украиной

Погранслужба Украины: польские перевозчики заблокировали КПП Дорогуск — Ягодин
СюжетПротесты на Украине

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Польские перевозчики снова заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) Дорогуск — Ягодин на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

Акция протеста началась после 15:00 по местному времени (16:00 мск). Организаторы акции планируют пропускать по одному грузовику в час.

Кроме того, протестующие пообещали пропускать через границу транспортные средства с грузами безопасности, гуманитарной помощи, а также с живыми животными и скоропортящимися продуктами. Погранслужба Украины также сообщает, что участники протестов не должны задерживать движение автобусов.

Акции дальнобойщиков на границе Польши и Украины начались 6 ноября. Главным требованием протестующих стало введение коммерческих ограничений для их коллег с Украины, а также ограничение их числа.

В понедельник, 18 декабря, в очереди перед пунктом пропуска Дорогуск — Ягодин оказались около двух тысяч грузовых автомобилей. По словам очевидцев, очередь растянулась на 50 километров.

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      Александр Курбатов
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